Esultanze provocatorie al Wanda Metropolitano: l’Uefa apre una inchiesta su 4 giocatori del Real Madrid

La UEFA ha annunciato oggi che avvierà un’indagine per una possibile violazione del Regolamento Disciplinare della UEFA da parte dei giocatori del Real Madrid per la loro esultanza allo stadio Metropolitano, durante la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League nel derby contro l’Atletico. I giocatori ‘incriminati’ sono Rudiger, Mbappé, Ceballos e Vinicius, come si legge nella nota.

L’apertura dell’indagine riguarda le celebrazioni dei giocatori del Real Madrid dopo la vittoria contro l’Atlético nella partita di ritorno degli ottavi di Champions League. Nel caso di Rüdiger, si indaga sul gesto di portarsi la mano al collo, di Mbappé un tocco ai genitali e nel caso di Vinicius, un confronto con la curva. E Ceballos, che non ha giocato perché infortunato, per i suoi atteggiamenti verso la curva.

Questo il comunicato diramato dall’UEFA che spiega l’apertura dell’indagine nei confronti dei quattro calciatori: “Un Ispettore Etico e Disciplinare della UEFA è stato designato per indagare sulle accuse di condotta indecente da parte dei giocatori del Real Madrid CF (Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Daniel Ceballos Fernández e Vinícius Júnior) durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League tra il Club Atlético de Madrid e il Real Madrid CF del 12 marzo 2025″.

Foto: sito Real Madrid