Esulta il Wolverhampton, Jimenez e Diogo Jota ribaltano il Chelsea. Secondo stop per Sarri

Nel turno infrasettimanale di Premier League, valido per la quindicesima giornata di Premier League, il Wolverhampton ribalta il Chelsea vincendo 2-1 tra le mura amiche. A passare in vantaggio sono i Blues con Loftus-Cheek al 18′, ma nella seconda frazione di gioco si scatenano Raul Jimenez e Diogo Jota. Secondo stop per Maurizio Sarri che resta comunque al quarto posto con 31 punti. Per il Wolves di Nuno Espirito Santo la classifica sorride: dodicesima posizione a quota 19.

Foto: Wolverhampton Twitter