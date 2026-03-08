Estupinan piega l’Inter 1-0. Il Milan è a -7 dai nerazzurri

08/03/2026 | 22:44:50

Estupinan decisivo, il Milan piega l’Inter 1-0 anche al ritorno e torna a-7. Dopo un buon avvio del Milan l’Inter prende in mano il pallino del gioco. Nel suo momento migliore la squadra di Chivu prima spreca la palla del vantaggio con Mkhtaryan che però calcia addosso a Maignan al 34′. I rossoneri reagiscono e un minuto dopo vanno in vantaggio. Fofana riceve e allarga subito benissimo verso sinistra: Estupinan tiene a distanza Luis Henrique e spara col mancino. Battuto Sommer, avanti la squadra di Allegri. L’Inter accusa il colpo e il Milan finisce il primo tempo con un’altra grande chance. Pulisic che si prende il fondo e mette dentro un cross basso perfetto per Saelemaekers che però sciupa malamente una clamorosa occasione. Nella ripresa i nerazzurri partono forte e provano a chiudere il Milan. Al 54’Barella recupera palla su Estupinan e mette dentro verso Mkhitaryan che accomoda verso Dimarco: è un rigore in movimento, ma l’esterno nerazzurro spara alto. Finale confuso, il Milan regge e vince 1-0.

foto x milan