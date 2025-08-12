Estupinan: “Il Milan ha reso felice la mia famiglia. Grazie Theo, ora tocca a me”

12/08/2025 | 11:36:45

Il nuovo esterno del Milan Estupinan si è presentato in conferenza stampa: “Quando abbiamo saputo che il Milan aveva manifestato interesse è stato emozionante. Con mia moglie, i figli e gli altri familiari ci siamo rallegrati. Tutte le persone della mia famiglia mi hanno aiutato e sono fondamentali a livello umano per la mia carriera. Vorrei sfruttare al massimo questa occasione, è un sogno che diventa realtà. Come sapete una mia caratteristica è che difendo ma allo stesso tempo salgo e attacco: mi piace dialogare con centrocampisti e attaccanti. Al momento mi sto attenendo a quello che dice il mister. Se giochiamo a quattro posso salire e dialogare con gli attaccanti, ma posso giocare anche con la difesa a tre. Giocare con Leao? Sono prontissimo, non vedo l’ora. Sappiamo tutti che piedi ha Rafa e le sue qualità tecniche: motivatissimo all’idea di giocare al suo fianco. Allo stesso tempo giocando con Rafa mi sento ancora più motivato: l’idea di aiutarlo mi galvanizza. Voglio rimanere in questo club per tanto tempo, ho lavorato sodo per approdare in un grande club: voglio scrivere la storia e cercherò di contribuire con i miei assist e gol. De Zerbi? Sono state due stagioni eccellenti e le ricordo con piacere grandissimo. Gli faccio i complimenti per le sue grandissime qualità umane e tattico-tecniche. Quanto ho appreso cercherò di riproporlo. Theo? Sappiamo tutti che Theo è un giocatore eccellente, con un piede finissimo: qui ha lasciato il segno. Vorrei fargli i complimenti. Ora tocca a me, sono contentissimo e non vedo l’ora di occupare quella fascia”.

Foto. insta milan