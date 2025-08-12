Estupinan: “Ho lavorato a lungo e sodo per guadagnarmi il Milan”

12/08/2025 | 13:45:14

Pervis Estupinan ha parlato in conferenza stampa presentandosi da giocatore del Milan: “Tutti quanti, non solo in Ecuador, conoscono il Milan che è un club storico. Non ho avuto l’opportunità di confrontarmi così tanto con il Milan ma so che giocatori ci sono passati: in Ecuador ci sono tantissimi tifosi. Sono contentissimo di essere qua: ho lavorato a lungo e sodo per giocare in un club come questo”.

Foto: sito milan