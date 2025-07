Estupiñán è arrivato a Milano: ora le visite. Attesa per l’annuncio del Milan

23/07/2025 | 13:54:17

Pervis Estupiñán è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il terzino sinistro ecuadoriano, classe 1998, è sbarcato a Milano dove si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare un contratto quinquennale. L’operazione, conclusa per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, rappresenta un innesto di spinta e intensità per la corsia mancina rossonera. Abile nel dribbling e nei cross dalla fascia, è efficace anche in fase difensiva grazie alla sua aggressività e capacità di recupero. Dotato di resistenza e intensità, interpreta il ruolo in modo moderno. Bravo negli inserimenti senza palla, è una costante minaccia nei contropiedi. La sua duttilità lo rende prezioso in diversi sistemi di gioco. Un innesto perfetto per il calcio di Max Allegri.

Foto: Instagram Estupinan