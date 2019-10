ESTRO, FANTASIA E SENSO DEL GOL: ANGEL GOMES, LA NUOVA STELLA DELLO UNITED

In questi giorni si sta disputando il Torneo 8 Nazioni, ieri l’Italia Under 20 non è andata oltre il pareggio, dopo i successi ottenuti con Polonia e Repubblica Ceca, contro l’Inghilterra. Il match del “Tardini” si è concluso 2-2, per gli azzurrini sono andati a segno il terzino Gianluca Frabotta e il centrocampista Manolo Portanova, mentre per la Nazionale dei Tre Leoni ha firmato una doppietta Angel Gomes. Il gioiellino dello United si è letteralmente scatenato spaventando più volte l’Italia, prestazione che conferma le ottime voci sul suo conto. Gomes nasce a Londra il 31 agosto del 2000 da una famiglia di origini angolane-portoghesi. Sin da subito inizia a giocare a calcio e i suoi genitori lo supportano costantemente. Dopo aver rincorso il pallone nei vari campi di provincia, all’età di 6 anni sostiene e supera a pieni voti un provino con il Manchester United. La dirigenza dei Red Devils, sempre attenta e costantemente a caccia di giovani talenti, lo inserisce immediatamente nel proprio prolifico vivaio.

Da quel momento in poi inizia a tutti gli effetti la carriera del giovane ed emergente fantasista dotato di grande velocità, notevole tecnica, fantasia e di una spiccata personalità che gli permette molto spesso di trovare la via del gol convergendo dalla sinistra. Giorno dopo giorno migliora il proprio rendimento e coltiva il sogno di diventare un calciatore professionista. Dopo tanta attesa, però, arriva finalmente il giorno del tanto atteso debutto in prima squadra. È il 21 maggio del 2017 e il classe 2000, dopo un lungo periodo di soli allenamenti con i grandi, viene ritenuto pronto e contestualmente lanciato in Premier League al posto Wayne Rooney in occasione della vittoria ottenuta per 2-0 con il Crystal Palace. La stella di Gomes inizia, dunque, a brillare e giungono le prime convocazioni nelle varie Nazionali giovanili inglesi, dall’Under 16 all’Under 19 e, più recentemente, anche viene chiamato anche dal ct dell’Under 20, in particolar modo dopo le sue sempre più frequenti presenze agli ordini di Ole Gunnar Solskaer. Tornando al presente, la doppietta di ieri siglata contro gli azzurri attesta l’esponenziale crescita di Gomes che davanti a sé, salvo colpi di scena, ha un futuro a dir poco roseo.

Foto: Manchester Evening News