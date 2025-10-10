Estonia-Italia: il bilancio storico e le chance azzurre per il Mondiale

10/10/2025 | 11:54:45

Si giocherà domani alle 20:45 il match tra Estonia e Italia.

I precedenti tra le due formazioni sono pochi nella storia, ma tutti gli scontri finora hanno visto la vittoria degli azzurri: l’Italia ha sempre sconfitto l’Estonia.

Nonostante le speranze di una qualificazione diretta al Mondiale siano ridotte, l’Italia, se vuole tentare l’impresa, dovrà vincere questo incontro e tutti quelli che le restano. La differenza reti favorisce nettamente la Norvegia, prima nel girone (+21 contro il +5 dell’Italia), quindi sarà importante segnare più gol possibile e sperare in risultati favorevoli sugli altri campi. Domani, alle 18:00, la Norvegia affronterà Israele, squadra che al momento condivide il secondo posto con l’Italia a quota 9 punti, ma con una partita in più.

Foto: Instagram Azzurri