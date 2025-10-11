Estonia-Italia, gli otto precedenti sorridono agli Azzurri

11/10/2025 | 11:15:37

Estonia e Italia si ritrovano l’una contro l’altra questa sera in una nuova sfida valevole per le Qualificazioni Mondiali 2026. La Nazionale di Gattuso sfida gli estoni per la nona volta, l’archivio ci ricorda come gli otto precedenti siano tutti in favore della Nazionale. Il primo incrocio avvenne nel 1993, con l’Italia che s’impose per 2-0 contro l’Estonia, il più recente è dello scorso 5 settembre, con la vittoria per 5-0.

Foto: Instagram Azzurri