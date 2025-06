Estevez: “Voglio restare al Parma, l’obiettivo è continuare a crescere qui”

19/06/2025 | 12:10:37

Intervistato da Fox Deportes, il centrocampista del Parma Nauhel Estevez ha raccontato: “Io cerco sempre di migliorarmi, è nella mia natura allenarmi in questo modo. Ma ora la mia testa è soltanto al Parma. Voglio restare in Serie A con il Parma. Poi si vedrà, ma il mio obiettivo è crescere qui, in questa città”.

Foto: Instagram Parma