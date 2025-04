Esterno di Lautaro, Inter avanti in casa del Bayern (palo di Kane). 0-0 tra Arsenal e Real

Si chiude il primo tempo all’Alleanz Arena. L’Inter è in vantaggio 1-0 sul campo del Bayern Monaco. Un primo tempo complicato per i nerazzurri che però trovano il guizzo al 38′ con Lautaro, al termine di una grande azione.

Primo squillo per i tedeschi. Al 7′ va Olise, sinistro deviato di poco al lato. Al 10′ risponde l’Inter con una conclusione di Calhanoglu. Murata. Il Bayern è sempre pericoloso quando attacca. Prima ci prova Kane di testa, centrale. Come è centrale il sinistro di Olise. Al 20′, la chance più grande ce l’ha il Bayern. Guerrero si presenta davanti a Sommer, il portiere salva. Al 22′ ancora assalto tedesco, sinistro di Olise, ancora Sommer salva. Ancora Bayern. Al 26′. palo di Kane! Pavard sbaglia un appoggio all’indietro, Olise recupera e serve in area Kane che ha un’occasione clamorosa ma il palo salva i nerazzurri. L’Inter però risponde alla mezz’ora, si apre uno spazio clamoroso per Carlo Augusto che si invola verso la porta bavarese ma calcia sull’esterno della rete. La gara si fa equilibrata, la spinta bavarese svanisce ne approfitta l’Inter al 38′.

Azione meravigliosa innescata da Lautaro, che recupera un pallone con un contrasto aereo. Palla che arriva da sinistra a Thuram che con un colpo di tacco serve proprio il Toro che con un’esterno clamoroso mette la palla alle spalle di Urbig. Inter avanti a fine primo tempo a Monaco di Baviera.

Nell’altra gara, a Londra, 0-0 tra Arsenal e Real Madrid.

Foto: sito Inter