Esterni offensivi Napoli: Conte ha chiesto Hudson-Odoi

17/06/2025 | 23:30:20

Il Napoli è una delle squadre più attive sul mercato. E non vuole fermarsi – e non si fermerà – a Luca Marianucci e Kevin De Bruyne. Stando quanto riportato da Michele Criscitiello per Sportitalia, Antonio Conte ha fatto una richiesta esplicita: Callum Hudson-Odoi del Nottingham Forest, ala classe 2000 che ha già allenato durante la parentesi al Chelsea.

Richiesta esplicita di Conte a Napoli: vuole Callum Hudson-Odoi del Nottingham Forest, centrocampista del 2000 già allenato al Chelsea. #sportitalia @tvdellosport — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) June 17, 2025

Foto: Instagram Hudson-Odoi