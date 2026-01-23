Esterni alti e bassi: Gasperini è ancora a caccia

23/01/2026 | 23:40:16

Gian Piero Gasperini è ancora a caccia (di rinforzi), lo ha detto chiaramente ieri e aspetta qualche altro regalo dalla società. Esterni bassi e alti, nel primo caso (considerato il deludente Tsimikas destinato a tornare al mittente) piace Fortini ma la trattativa con la Fiorentina è per ora ferma considerate le alte richieste dei viola malgrado un contatto un scadenza a giugno 2027. Nel pomeriggio Gianluigi Longari ha riportato il forte interesse per Bernasconi, rivelazione Atalanta sulla corsia mancina, ma in quel caso le cifre non sono più basse (anzi) anche perché ci sono sondaggi di club stranieri e la Dea vorrebbe rinviare la cessione eventualmente alla prossima estate. Bernasconi comunque piace molto. Ma Gasp vorrebbe un attaccante in più, sa che per il momento la questione Zirkzee è bloccata, due giorni fa vi abbiamo parlato sia di Sauer del Feyenoord che di Tel del Tottenham, entrambi 2005 e operazioni non semplici. Ma i contatti con Sauer sono andati avanti, vedremo gli sviluppi.

