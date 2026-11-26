ESTAC, ufficiale l’arrivo di Florian Maurice: sarà il nuovo direttore sportivo dal 1° dicembre. Il comunicato

26/11/2026 | 11:48:04

Nuova nomina in casa ESTAC. Il club francese ha annunciato l’arrivo di Florian Maurice come direttore sportivo. L’ex dirigente di Rennes e Nizza entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1° dicembre 2026, con il compito di guidare la politica sportiva e la costruzione della rosa, come si legge dal comunicato del club: “L’ESTAC è lieta di annunciare la nomina di Florian Maurice a direttore sportivo. Assumerà ufficialmente l’incarico il 1° dicembre 2026. Questa nomina giunge al termine di un processo di selezione condotto dall’ESTAC, con l’assistenza e il sostegno del City Football Group. Ex attaccante della nazionale francese, Florian Maurice ha collezionato sei presenze con la maglia della Francia. Ha iniziato la sua carriera professionistica nell’Olympique Lione, vestendo in seguito, tra le altre, le maglie del Paris Saint-Germain e dell’Olympique Marsiglia.

Dopo aver concluso la carriera da calciatore, nel 2009 Florian Maurice è entrato a far parte dell’area scouting dell’Olympique Lione, di cui ha assunto la responsabilità nel 2014. Dal 2020 al 2024 ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico dello Stade Rennais F.C., dove ha guidato la politica sportiva, dal settore giovanile alla prima squadra. Successivamente è passato all’OGC Nice, ricoprendo la carica di direttore sportivo dal 2024 al 2026. Grazie a un percorso consolidato nel calcio professionistico francese, Florian Maurice metterà la sua esperienza al servizio di un progetto orientato al futuro. Avrà il compito di dirigere la politica sportiva del club, in stretta collaborazione con la dirigenza, lo staff tecnico e tutti i reparti dell’ESTAC. Si occuperà, in particolare, della costruzione della rosa, del reclutamento e dell’armonizzazione delle diverse componenti del progetto sportivo (settore professionistico, area performance, settore medico e settore giovanile). Il suo arrivo segna una nuova tappa per l’ESTAC, che intende proseguire nel proprio percorso di strutturazione e rafforzare le proprie ambizioni, puntando su una visione chiara, un’identità forte e la volontà di continuare a crescere.”Siamo molto felici di accogliere Florian Maurice all’interno dell’ESTAC. ” La sua esperienza, la sua competenza calcistica, la sua visione trasversale di un progetto sportivo e la sua conoscenza del calcio francese rappresentano risorse importanti per accompagnare il club nel suo percorso di crescita. ” Edwin Pindi, Presidente esecutivo dell’ESTAC. Il club dà il benvenuto a Florian Maurice e gli augura pieno successo nel suo incarico”.

Foto: sito Troyes