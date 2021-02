Gian Piero Gasperini è stato espulso per proteste al 26’, durante una pausa di Atalanta-Napoli per un infortunio a Politano. L’allenatore si era lamentato per un rigore non concesso a Pessina al 17’, dal suo labiale emerge chiaramente “c’era un rigore…”. E per le proteste è stato invitato da Di Bello a lasciare il terreno di gioco.

Foto: twitter atalanta