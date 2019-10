Esposito: “Un sogno l’esordio in Champions. Conte? Ecco cosa mi ha detto”

Sebastiano Esposito, giovane talento dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund, gara che ha sancito il suo esordio in Champions League a soli 17 anni e 113 giorni. Queste le sue considerazioni: “Nei primi minuti ero molto emozionato per l’esordio in Champions League. È il sogno di qualsiasi giocatore. Conte? Il mister mi aveva detto che si entra bisogna dare tutto. Io sono sempre a disposizione della squadra e cerco sempre di dare il massimo. Ringrazio tutti per i complimenti. Esultanza prima del rigore? Lo so che porta male (ride ndr)”.

Foto: Twitter ufficiale Inter