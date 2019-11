Esposito: “Conte straordinario. Inter? Una famiglia”

Il giovanissimo attaccante dell’Inter, Sebastiano Esposito, ha parlato alla Gazzetta dello Sport e ha toccato diversi argomenti. Sul calcio: “Vivo per il calcio e ho già realizzato tanti miei sogni. E’ bellissimo essere calciatore: se godiamo di questa popolarità è grazie all’amore dei tifosi”. Su Conte: “Un allenatore straordinario”. Mentre su Lukaku si è espresso cosi: “Mi ha accolto come se fossi il suo fratellino. Da lui posso solo imparare. Ma ho legato anche con D’Ambrosio”. E sull’Inter: “Sono una cantera ma anche una famiglia. Si cresce sia come calciatori che come uomini”.

Foto: Profilo Twitter ufficiale Inter