Esposito: “Contatti con la Fiorentina? Qualcosa c’è stato, ma non si è concretizzato”

24/01/2026 | 21:35:59

Sebastiano Esposito ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Cagliari a Firenze: “Contatti con la Fiorentina? Sì, c’è stato qualcosa. Poi non si è concretizzato. Io ho preso una decisione però e sono felice di dove sono e della scelta che ho fatto. Mi ricordo all’inizio la stampa non è stata molto brava con me, visto che tutti mi chiedevano il gol. Ma io non vivo per quello: io mi sacrifico e cerco di fare il meglio per la squadra. Ho avuto un mese difficile extra campo. Sono il primo a fare autocritica e oggi penso di essere stato in campo abbastanza bene”.

