Esposito: “Amo l’Inter e sogno la Champions. Lukaku? È come Babbo Natale”

Sebastiano Esposito, giovane talento dell’Inter, ha risposto ad alcune domande poste dai tifosi nerazzurri su Instagram. Queste le sue parole: “Se ho intenzione di rimanere all’Inter? Io amo l’Inter. D’Ambrosio è un esempio, mi è sempre accanto e mi dà consigli. Con Bastoni scherzo sempre. Lukaku? E’ come Babbo Natale. Mi ha fatto un gran regalo, no? Quale trofeo sogno di vincere? Sicuramente la Champions e non mi lamenterei di un Mondiale“, le parole di Esposito.

Foto: Twitter ufficiale Inter