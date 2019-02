ESPN: salta l’affare Toronto-Quaresma. Il portoghese resta al Besiktas

Niente Canada per Ricardo Quaresma. L’affare con il Toronto non andrà in porto. L’esperto esterno offensivo portoghese attualmente in forza al Besiktas, secondo quanto riferisce ESPN, ha avanzato una richiesta di ingaggio troppo alta (circa 3 milioni di dollari a stagione) e il club militante in Major League Soccer ha deciso di far saltare la trattativa. Il classe 1985 ex Inter, dunque, resterà in Turchia.

Foto: Sportsman