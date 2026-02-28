ESPN: Milan ai dettagli per il centrocampista André

28/02/2026 | 20:50:02

Il Milan ha in pugno il centrocampista André Luiz Santos Dias, più semplicemente André, diciannovenne (classe 2006) in forza al Corinthians. La notizia è stata lanciata da ESPN, la trattativa è in stato molto avanzato e ormai sul punto di essere definita. Operazione da circa 12 milioni più eventuali bonus , con il via libera del club brasiliano e con il Milan che ha deciso di affondare per un giovane centrocampista destinato nei prossimi mesi a fare un’importante esperienza in Europa.

Foto: Wikipedia