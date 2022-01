ESPN: il PSG sonda il terreno per Jonathan David del Lille

Il Paris Saint-Germain è in cerca di un attaccante e, secondo quanto riporta ESPN, pare essere interessato al reparto offensivo del Lille: più precisamente a Jonathan David.

Il 22enne, punto fermo della nazionale canadese, ha impressionato tifosi e addetti ai lavori con un ruolino di marcia di tutto rispetto. Già durante la scorsa stagione ha segnato 13 gol in 37 presenze, mentre in questa ha fatto registrare il proprio nome a tabellino per ben 12 volte in 21 presenze.

Sono molti i club europei interessati al numero 9 del Lille ma i taccuini dei dirigenti parigini sembrano essere, secondo ESPN, quelli decisamente più accreditati a portare a termine un’eventuale trattativa. Foto: Twitter Lille