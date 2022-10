ESPN: Barça, Ruben Neves è il primo nome per il dopo Busquets

Momento storico complicato per il Barcellona: i blaugrana sono usciti ai gironi della Champions League (per la seconda volta consecutiva). All’interno del club catalano c’è un’intenzione di base di rinnovamento e – come riporta ESPN – già a gennaio il club catalano andrà alla ricerca di un sostituto per Sergio Busquets (34 anni) a centrocampo. Il primo nome, il più caldo di queste ore, è il portoghese Ruben Neves del Wolverhampton.

Foto: Ruben Neves Instagram