ESPLOSIVITÀ E GOL A RAFFICA: MORELOS, “EL BUFALO” ALLA CONQUISTA DELL’EUROPA

Fisico esplosivo e gol a raffica. Questo è in estrema sintesi Alfredo Morelos attaccante colombiano in forza ai Rangers. Il calciatore classe ’96 è un vero e proprio idolo della tifoseria scozzese: dall’estate del 2017 veste la maglia del club di Glasgow e in questa stagione ha già realizzato la bellezza di 10 gol in 15 partite di Scottish Premiership, ma soprattutto 6 in altrettante gare di Europa League, che diventano 14 su 14 se si prendono in considerazione anche i preliminari. In totale 24 reti in 29 presenze, numeri importanti che fanno di Morelos uno degli attaccanti più letali e prolifici del panorama calcistico europeo.

Alfredo Morelos nasce il 21 giugno 1996 a Cereté, un comune della Colombia facente parte del dipartimento di Córdoba. Cresciuto nell’Independiente Medellín fa il suo salto nel calcio europeo nel modesto Helsinki. Dopo un periodo di prestito, viene comprato a titolo definitivo dal club finlandese a gennaio 2017 per una cifra inferiore al milione di euro. Il suo feeling con il gol si fa notare subito e nelle 62 apparizioni con la maglia biancoblu mette a segno 46 gol e 13 assist. Il calcio finlandese non è di certo la massima aspirazione per un ragazzo di talento ed infatti le sue doti vengono notate immediatamente in Scozia. I Rangers decidono di investire su Morelos e con 1 milione e 200 mila euro portano il colombiano nella Premiership scozzese. Nella prima annata in Scozia fa registrare subito ottimi numeri: 18 gol e 8 assist nelle 43 gare disputate. Un aspetto però comincia a preoccupare, quello disciplinare; l’irruenza del calciatore lo porta a collezionare 12 cartellini gialli. Un campanello d’allarme che si rivela veritiero: l’anno scorso Morelos si è visto sventolare in faccia ben 17 cartellini gialli e 3 rossi diretti. Eppure i fan dei Rangers lo amano alla follia, e sui social network in molti esaltano la sua grinta e lo paragonano ai più grandi calciatori della storia del calcio scozzese. Il numero di gol messi a referto, in effetti non è da sottovalutare: nelle 123 partite giocate con la squadra di Glasgow, Morelos ha timbrato il tabellino dei marcatori ben 74 volte. L’attaccante colombiano è il re di questa edizione dell’Europa League (al momento è anche il capocannoniere del torneo e punta a migliorare ancora il suo bottino di reti visto che i Rangers si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta) e non è un caso che negli ultimi tempi siano stati diversi i club europei che l’hanno messo nel mirino.

Morelos è una punta centrale che fa della grinta la sua arma migliore. Fisico atletico, i suoi 177 cm per 78 kg, creano un mix di forza ed esplosività non indifferente, tenendo fede in maniera perfetta al suo soprannome, El Bufalo. Come tutti gli attaccanti vive per il gol ma la sua dote è quella di saper segnare in tutti i modi. Spesso agisce da vero e proprio numero 9, presenziando l’aria di rigore in attesa del pallone giusto, in altre più da seconda punta che si costruisce da solo lo spazio per calciare in porta. Usa bene entrambi i piedi ma è con il destro che riesce a disimpegnarsi meglio. Bravo anche sui colpi di testa è molto astuto nel trovare gli spazi lasciati scoperti dalle difese avversarie per andare a richiedere il pallone. La velocità nell’esecuzione fanno di Morelos un attaccante letale in zona gol. E in Europa sono in tanti ad essersene accorti.

Alfredo Morelos has been involved in 21 goals in 20 games this season

🅰️0⃣4⃣

👕2⃣0⃣#UEL pic.twitter.com/EmFPJTiemG — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 2, 2019

Foto: Twitter ufficiale Rangers