Espirito Santo: “Toro squadra forte e ben allenata. Sarà un confronto divertente”

Nuno Espirito Santo, allenatore del Wolverhampton, ha parlato alla vigilia della sfida del preliminare di Europa League contro il Torino di Walter Mazzarri: “Il Toro è una grande squadra, con giocatori forti e un bravo allenatore. I ragazzi stanno tutti bene. Se pensiamo alla Premier? Assolutamente no, dovremo pensare a una partita per volta: domani c’è il Toro, poi la Premier, poi il ritorno contro i granata. Il Torino è una squadra molto forte, saranno difficili da affrontare. In tutti i reparti hanno elementi importanti, sarà un confronto divertente”.

Foto: Express