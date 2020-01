Espirito Santo conferma: “Cutrone? Giusto lasciarlo fuori, potrebbe succedere qualcosa”

Patrick Cutrone è ormai in procinto di lasciare il Wolverhampton per tornare in Italia. Come raccontato, la Fiorentina ha incassato il sì dell’attaccante ex Milan e presto ci sarà un nuovo vertice. Intanto, il tecnico dei Wolves Nuno Espirito Santo, ha confermato commentando l’esclusione del classe 1998 dalla gara di FA Cup contro il Manchester United: “Ho parlato con Patrick e insieme abbiamo deciso che fosse meglio che non prendesse parte a questa partita, giusto lasciarlo fuori in questo momento. Potrebbe succedere qualcosa, ma non aggiungo altro. Aspettiamo”.

Foto: Wolverhampton Twitter