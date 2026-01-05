Espirito Santo: “Castellanos ottima opzione, abbiamo bisogno del suo aiuto”

05/01/2026 | 18:49:11

Alla vigilia della gara contro il Nottingham Forest, il tecnico del West Ham Nuno Espirito Santo ha parlato dei nuovi acquisti di Pablo Felipe e del Taty Castellanos, arrivato dalla Lazio. Di seguito le sue parole. “Siamo in una fase di riequilibrio della rosa. Sono arrivati due giocatori, Taty e Pablo, che considero ottime opzioni, elementi che possono dare una mano. Abbiamo bisogno dell’aiuto dei nuovi arrivati, ma siamo noi a dover migliorare e raddrizzare la situazione”.

