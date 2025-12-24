Espirito Santo: “Auguriamo il meglio a Fullkrug, gli infortuni lo hanno ostacolato”

24/12/2025 | 09:39:23

Nuno Espirito Santo, ex allenatore di Fullkrug al West Ham ha parlato in conferenza stampa del suo passaggio al Milan, che vi abbiamo raccontato: “Gli auguriamo ogni bene. Chiaramente qui la cosa non funzionava e vogliamo augurargli ogni bene. Abbiamo avuto molte cose a cui pensare. Come piccoli infortuni, che non gli hanno permesso di giocare con continuità e lo hanno ostacolaato. Ora è il momento di concentrarsi sul Fulham. Stiamo lavorando e quando arriverà il momento, verranno prese delle decisioni”.

Foto: Instagram West Ham