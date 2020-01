Nuno Espirito Santo, allenatore del Wolverhampton, ha annunciato il divorzio con Jesus Vallejo, difensore che farà ritorno al Real Madrid dopo aver trovato poco spazio in Premier: “Voglio essere chiaro, Vallejo dovrebbe salutare e tornare al per giocare di più”. Il giovane centrale spagnolo probabilmente verrà girato nuovamente in prestito dai Blancos.

Foto: Boot Room