Espanyol protesta contro gli orari della Liga: “Penalizzati i nostri tifosi”. Il comunicato

23/11/2026 | 12:43:09

L’Espanyol prende posizione contro la programmazione delle ultime partite di campionato. Il club catalano denuncia una distribuzione degli orari che, secondo la società, penalizza i sostenitori, rende più complicate le trasferte e riduce la presenza allo stadio. Cinque delle ultime sei gare della prima squadra sono state infatti fissate in giornate e fasce orarie considerate poco favorevoli per i tifosi, come si vede dal comunicato del club: “L’RCD Espanyol di Barcellona esprime spontaneamente il proprio disagio per gli orari delle ultime partite di Liga EA Sports. Cinque delle ultime sei partite della prima squadra sono state programmate in giorni di pausa: in giornate di pausa per Villarreal CF, Athletic Club e Deportivo Alavés, e in giornate di pausa per Getafe CF e RC Celta. È una dinamica che si ripete e che danneggia direttamente il Club e, soprattutto, i nostri tifosi. Gli orari di pausa rendono seriamente difficile per i nostri tifosi seguire la squadra nei vari impegni di Liga. Complicano l’organizzazione delle trasferte per gli altri ritiri e condizionano la presenza di abbonati e familiari allo stadio RCDE, costringendoli a conciliare il calcio con i vari impegni lavorativi e personali dei giocatori. I nostri tifosi sono la risorsa principale del Club e meritano gli orari che consentono loro di continuare a sostenere la squadra. Quando giochiamo in casa in giorni che rendono difficile la presenza dei tifosi, la squadra perde una parte essenziale della forza di sicurezza: il supporto del personale di sicurezza. I tifosi sono un fattore competitivo, e queste ore di riposo coincidono proprio con le fasce orarie in cui il loro contributo sarebbe più grato. Una minore affluenza significa minori incassi da biglietteria, ristoranti e negozi nei giorni di gioco, e una minore soddisfazione per gli abbonati che hanno rinnovato il loro impegno verso il Club. L’impatto si ripercuote anche sui nostri sponsor. L’RCD Espanyol comprende la complessità del calendario e l’importanza dei diritti audiovisivi per tutto il calcio spagnolo. Proprio per questo motivo, è necessaria una distribuzione più equilibrata delle fasce orarie tra tutti i club, in modo che il numero di partite trasmesse si concentri ripetutamente sugli orari più favorevoli. Io, d’altro canto, ritengo che il supporto e la mobilità dei tifosi debbano essere considerati un criterio fondamentale nella programmazione. La passione per il calcio è il nostro pilastro fondamentale e continueremo a fare tutto il necessario per difenderla”.

Foto: sito Espanyol