Esordio vincente per De Zerbi in Ucraina, Shakhtar-Inhulets: 2-1

Non poteva cominciare meglio l’avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina dello Shakhtar Dontesk. Le reti di Traoré ed Alan Patrick, infatti, hanno regalato il successo alla squadra guidata dal tecnico ex Sassuolo, che si porta momentaneamente in vetta alla classifica.

Foto: Twitter Shakhtar Donetsk