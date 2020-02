Esordio Maldini jr, papà Paolo: “Grande emozione per me, la mia famiglia e i nostri sostenitori”

L’attuale dirigente del Milan Paolo Maldini nonché ex capitano della società rossonera ha parlato al Corriere della Sera dell’emozione provata per l’esordio del figlio Daniel.

“Pensavo alla partita, non ho avuto modo di commuovermi. A freddo, devo dire che è stata sicuramente una grande emozione per me, per la mia famiglia e anche per i nostri sostenitori che lo hanno accolto con affetto“.

Foto: Twitter ufficiale Milan