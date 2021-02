Jorge Sampaoli non potrà esordire domani sera sulla panchina del Marsiglia nel match contro il Lione. Il tecnico argentino è atteso domattina in Francia, dove i protocolli sanitari prevedono un isolamento di 7 giorni per chi proviene da paesi extra UE. Ci sarà ancora McCourt a guidare i marsigliesi. Lo riporta RMC Sport.