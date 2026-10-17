Esordio di Nicola, colpaccio Venezia con Adams. Disastro Napoli: De Bruyne sbaglia un rigore

17/10/2026 | 16:53:51

Al Penzo si è aperto il sabato di Serie A, che ha visto di fronte il Venezia, alla prima di Davide Nicola, e il Napoli di Massimiliano Allegri, reduce dalla sconfitta di Champions contro il Villarreal. Alla squadra di Nicola è bastato un gol, segnato da Adams all’inizio della ripresa, per regalarsi la prima vittoria in campionato. Il primo tempo si è chiuso senza reti e privo di occasioni importanti. I partenopei, comunque, hanno avuto il pallino del gioco e si sono resi decisamente più pericolosi, pur non centrando mai la porta difesa da Stankovic, a fronte dei nove tiri totali. Gli uomini di Allegri hanno cercato insistentemente Giovane, schierato come sottopunta sinistro, ma l’ex giocatore del Verona non è mai riuscito a servire Lorenzo Lucca, schierato dal primo minuto dopo oltre un anno al posto di Rasmus Hojlund, per permettere al danese di rifiatare in vista dei tantissimi impegni. Nicola, dal canto suo, ha schierato una squadra compatta, ben messa in campo e concentrata nel non lasciare particolari varchi al Napoli. All’inizio del secondo tempo, il Venezia passa subito in vantaggio grazie alla rete del nigeriano Akor Adams, fortunato nella deviazione finale che non lascia scampo a Meret. I cambi di Allegri, con dentro Hojlund al posto di un impalpabile Lucca, Alisson Santos e De Bruyne, danno una scossa al Napoli che confeziona immediatamente l’azione che potrebbe portare al pari. Hojlund viene atterrato in area da Matias Moreno e l’arbitro fischia il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta De Bruyne che, però, tira basso, poco angolato e si fa ipnotizzare da Stankovic. Il portiere serbo entra in stato di grazia, neutralizzando un grandissimo tiro dalla media distanza di Lobotka, poco dopo una chiusura monumentale dell’ex di giornata Juan Jesus. Il difensore brasiliano si è immolato con tutto il corpo, ha letto in anticipo l’azione e ha toccato per quanto possibile un pallone che Hojlund doveva solo spingere in rete, mettendolo in calcio d’angolo. Nel finale, l’ennesima parata fantastica del figlio di Dejan, toglie la gioia del gol ad Alisson Santos e regala i primi tre punti del campionato al Venezia.

Foto: Instagram Adams