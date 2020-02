Esordio da urlo per Boateng col Besiktas: gol di tacco e vittoria per 3-0. Il video

Kevin Prince Boateng ha da poco lasciato l’Italia e la Fiorentina per approdare in Turchia. Ieri, all’esordio assoluto con la maglia del Besiktas, il ghanese è entrato nella ripresa e ha siglato un gol incredibile con il tacco contribuendo al successo per 3-0 dei bianconeri contro il Gaziantep. A seguire il video:

Foto: Football Arena