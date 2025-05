Venturino, serata magica: esordio da titolare a 18 anni e doppietta in casa del Bologna

24/05/2025 | 18:52:21

Serata che certamente non dimenticherà il giovane Lorenzo Venturino, attaccante 18enne del Genoa, che Vieira ha fatto esordire da titolare nella sfida del Dall’Ara contro il Bologna.

Un Bologna non sceso in campo nei primi 45 minuti. Il Genoa è sceso e come, avanti 3-0, grazie a una doppietta del giovane Lorenzo Venturino. L’attaccante, 18 anni, classe 2005, ha segnato una doppietta, che per ora sta trascinando il Genoa. Una serata meravigliosa per il Genoa e per Lorenzo Venturino.

Foto: X Genoa