Anche se il suo Boca Juniors è stato eliminato dall’Almagro nella Copa Argentina, per Daniele De Rossi è stato un esordio da favola. L’ex centrocampista della Roma infatti, ha segnato il primo gol con gli Xenesies dopo 28 minuti. Qui sotto il video del gol:

De Rossi in his very first game with #BocaJuniors scores his very first goal 🔹🔸 #DeRossi pic.twitter.com/ENr2zZIFMW

— Jose (@JmesaSports) August 14, 2019