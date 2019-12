Esordio con beffa per Gattuso: non basta Milik, il Parma sbanca Napoli con Kulusevski e Gervinho

Esordio con beffa per Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, il Parma compie il colpaccio e sbanca il “San Paolo”. Apre subito le marcature Kulusevski, lo svedese approfitta di un buco di Koulibaly (nell’occasione il senegalese si fa male ed esce) e batte Meret con freddezza. Nella ripresa, dopo vari tentativi, Milik trova il pareggio di testa sfruttando al meglio il cross del neo entrato Mertens. A quel punto gli azzurri provano a vincerla in tutti i modi, dentro Lozano e fuori Insigne tra i fischi. Sugli sviluppi di un corner a favore, però, Zielinski scivola e perde un pallone insidioso sulla trequarti avviando il contropiede avversario, Kulusevski si invola verso la porta e poi serve Gervinho che deposita da due passi in rete. Gattuso non ha certamente la bacchetta magica, ma il lavoro da fare è davvero tanto, soprattutto sotto l’aspetto mentale. D’Aversa, invece, sorride e supera proprio il Napoli in classifica salendo a quota 24.

Sabato 14 dicembre

15:00 Brescia-Lecce 3-0 (Chancellor, Torregrossa e Spalek)

18:30 Napoli-Parma 1-2 (Milik – Kulusevski, Gervinho)

20:45 Genoa-Sampdoria

Domenica 15 dicembre

12:30 Verona-Torino

15:00 Bologna-Atalanta

15:00 Juventus-Udinese

15:00 Milan-Sassuolo

18:00 Roma-Spal

20:45 Fiorentina-Inter

Lunedì 16 dicembre

20:45 Cagliari-Lazio

CLASSIFICA: Inter 38; Juve 36; Lazio 33; Cagliari, Roma 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli 21; Milan, Torino 20; Verona 18; Fiorentina, Bologna 16; Sassuolo*, Lecce, Udinese 15; Brescia* 13; Sampdoria 12; Genoa 11; Spal 9.

*una partita in meno

Foto: Parma Twitter