Esordio amaro per Thiago Motta: Empoli corsaro a Bologna, decide Bandinelli (0-1)

Esordio amaro per Thiago Motta, termina 0-1 al Dall’Ara tra Bologna e Empoli. Nel primo tempo, gli ospiti sprecano tre palle gol nei primi 10′, due di esse clamorose e su incredibili regali da parte della retroguardia rossoblù. Passato il momento di sbandamento il Bologna si riprende, ma non riesce ad incidere. Motta prova a cambiare e con l’ingresso di Kasius e Dominguez prende in mano il pallino del gioco. Ma proprio quando l’inerzia dell’incontro sembrava essere in pieno controllo dei padroni di casa, arriva l’errore, decisivo, di Skorupski: il portiere polacco non trattiene un traversone basso di Henderson e Bandinelli a porta vuota appoggia in rete. Una beffa alla quale il Bologna prova a porre rimedio col solito Arnautovic: l’austriaco di testa prende il palo. Bologna anche sfortunato, perché nei minuti finali il tecnico si gioca il tutto per tutto con Zirkzee, che nei minuti di recupero trova la traversa. L’Empoli trova così il primo successo stagionale.

Foto: Instagram Bandinelli