Esordio amaro per Moriero sulla panchina delle Maldive: rimontato da 4-0 a 4-4 contro lo Sri Lanka

A Colombo si è tenuta la gara tra Sri Lanka e Maldive, esordio di Francesco Moriero sulla panchina della Nazionale ospite. Esordio amaro per il tecnico leccese, i suoi sono andati in vantaggio per 4-0, sono stati rimontati e hanno subito il pareggio al 92′. I padroni di casa hanno trovato tre gol in otto minuti (tra il 64′ e il 71′), prima del definitivo 4-4 firmato in pieno recupero, poker firmato dall’attaccante Ahmed Waseem Razeek.

Per Moriero adesso altri due test: l’11 in Bangladesh e il 14 in casa, nuovamente contro lo Sri Lanka.