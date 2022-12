Esordio amaro per Andreazzoli, il Venezia batte 2-1 la Ternana. Decide la doppietta di Pohjanpalo

Esordio amaro per Andreazzoli sulla panchina rossoverde, la Ternana cade 2-1 al Penzo contro il Venezia. Prima vittoria casalinga per i Lagunari che abbandonano il penultimo posto. In avvio la sblocca Pohjanpalo, Falletti col cucchiaio su rigore (braccio di Crnigoj punito dal Var). Prima dell’intervallo Bertinato salva su Pettinari e Partipilo, non sbaglia, invece, Pohjanpalo che trova il gol del definitivo vantaggio e la doppietta personale. Traversa di Busio, ancora super Bertinato su Agazzi e Partipilo oltre a Capanni.

Foto: Instagram Ternana