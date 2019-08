Slobodan Rajkovic a sorpresa per il Genoa. Trattativa in stato molto avanzato per il difensore serbo classe 1989 liberatosi dal Palermo. Ci sono gli accordi sulla base di un triennale, nelle scorse settimane Rajkovic era stato cercato dalla Lazio che avrebbe potuto girarlo alla Salernitana, ma l’ambizione di Rajkovic era quella di restare in serie A. E il Genoa è ormai sul punto di piazzare il colpo.

Foto: Sito Palermo