Esclusiva: Zielinski, c’è la prima offerta ufficiale del West Ham. I dettagli

Che Piotr Zielinski non sia intoccabile in casa Napoli, lo abbiamo capito da un pezzo. Il polacco piace molto a Maurizio Sarri, ma l’ingaggio è alto e poi in casa Lazio dovrebbe uscire un pezzo da novanta. Nel frattempo si è mosso il West Ham, che nelle prossime ore accoglierà Scamacca per visite e firma. Gli inglesi apprezzano Zielinski, ma la prima proposta ufficiale per il Napoli è troppo bassa: 25 milioni più bonus. Il Napoli chiede almeno 35 milioni più bonus, vedremo se il West Ham rilancerà. Non ci sono per ora conferme su un interesse del Bayern.

Foto: twitter Napoli