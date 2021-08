Esclusiva: Zedadka dal Napoli allo Cherleroi, affare in dirittura

Karim Zedadka sta per lasciare il Napoli. Dopo un buon precampionato, accostato a diversi club di Serie B, l’esterno sinistro francese classe 2000 maturerà una nuova esperienza in Belgio. E’ ormai in dirittura d’arrivo l’accordo con lo Charleroi, mancano gli ultimi dettagli e Zedadka raggiungerà i suoi nuovi compagni.

Foto: Instagram Zedadka