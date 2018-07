Esclusiva: Zaza-Toro, salita ripida. Il Milan resta in vantaggio 

Zaza e il Torino. Una salita ripida, ripidissima, non ci sono margini per chiudere l’operazione. A meno di clamorose sorprese che non escludiamo al cento per cento, ma al novanta sì… In realtà l’unica pista aperta per un club italiano è quella che chiama in causa il Milan, oggi la società che ha già trovato un accordo con Zaza e che potrebbe trovarlo facilmente con il Valencia in prestito con obbligo di riscatto. Ma prima devono andare in porto Kalinic all’Atletico Madrid (e il croato ha già l’intesa sull’ingaggio) e Gameiro al Valencia. Nei prossimi giorni dovremmo entrare nel vivo.

Foto: sito ufficiale Valencia