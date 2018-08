Il Siviglia è sempre più in pressing per Simone Zaza, la valutazione del Valencia è di 25 milioni e gli andalusi sono disposti a offrire 20. E potrebbero rilanciare nei prossimi giorni. Ma la volontà di Zaza è quella di aspettare il Torino perché la sua priorità è ritornare in Italia. Molto dipenderà da un’uscita granata nel reparto avanzato, con Niang primo indiziato. E Zaza non ha fretta.

Foto: sito ufficiale Valencia