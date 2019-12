Esclusiva: Zaza, offerte anche da Cina e Russia. Ecco quando il Toro deciderà

Il futuro di Simone Zaza è tutto da scrivere. Nelle ultime ore sono arrivate proposte sia dalla Cina che dalla Russia, per il momento non approfondite. In Italia soltanto sussurri, in attesa di capire quale che sarà la decisione del Toro. I granata in linea di massima non vogliono privarsene, però scioglieranno le riserve dopo le prossime due partite, anche alla luce delle possibili evoluzioni nel reparto offensivo. Conferme su Djidji, piace molto al Lecce.

Foto: Twitter ufficiale Torino