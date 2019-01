Esclusiva: Zappacosta-Lazio a fuoco lento. Gli scenari

Davide Zappacosta ha voglia di giocare, gli spazi al Chelsea sono ristretti. Anche in giornata ci sono stati contatti con la Lazio che lo ha messo al primo posto della lista per il ruolo di terzino destro. Si lavora per un prestito, la Lazio sarebbe anche disponibile a fare un sacrifico caricandosi una buona parte dell’oneroso ingaggio. La sensazione è che la trattativa, per ora a fuoco lento, avrà una possibile impennata soltanto nei prossimi giorni.

Foto: Twitter Chelsea Alerts