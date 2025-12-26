Esclusiva: Zapata, il Besiktas insiste. E anche il Cagliari ci ha provato

26/12/2025 | 22:40:59

Occhio al futuro di Duvan Zapata. Ne avevamo già parlato, rivelando come il Besiktas avesse mosso già passi importanti. Aggiungiamo anche che il club turco aveva mandato a vedere il colombiano durante Torino-Milan, la partita che aveva permesso a Zapata di segnare sbloccandosi ed evidenziando una condizione in crescita. Ma adesso il suo futuro è da scrivere, vedremo se i granata resisteranno all’assalto del Besiktas che anche negli ultimi giorni ha rilanciato. L’idea sarebbe quella di rilevare il contratto attuale, scadenza giugno 2027, e di migliorarlo, non un banale dettaglio per un attaccante che ad aprile compirà 35 anni. Il Torino ovviamente lo sostituirebbe, ma prima aspettiamo la decisione finale. Per Zapata ci ha provato anche il Cagliari, tuttavia l’ingaggio alto non aiuta molto, mentre il Besiktas alzerà il pressing in attesa che il Torino sciolga le riserve.

foto instagram torino