Esclusiva: Zapata, ci pensa anche il Pisa

12/01/2026 | 20:03:46

Duvan Zapata può lasciare il Torino, malgrado sia stato titolare (senza convincere troppo) nell’ultima trasferta di Bergamo. Vi avevamo segnalato la possibilità di un addio e confermiamo, a prescindere dall’arrivo di un sostituto. Avevamo aggiunto che il Besiktas aveva mosso dei passi importanti, mandando diverse volte un emissario in Italia, aggiungendo che ci aveva pensato anche il Cagliari malgrado i problemi di ingaggio. Nelle ultime ore si è mosso il Pisa con una certa curiosità, i toscani vogliono prendere un altro attaccante dopo Durosinmi e considerato che Nzola ha definitivamente rotto. E Zapata piace ai toscani….

Foto: Instagram Torino